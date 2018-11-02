الأمن يسمح بدخول الجمهور لاستاد برج العرب لحضور مباراة الأهلى والتراجى

الإسكندرية - أسماء على بدر

بدأت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية بالسماح بدخول الجمهور لاستاد برج العرب لحضور مباراة الأهلى والترجى التونسى فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد الخضوع لأكمنة متعددة على الطريق وتفتيش الجمهور للتأكد من عدم وجود ممنوعات وألعاب نارية والتأكد من التذاكر.

وبالتعاون مع شركة فالكون تم وضع بوابات إلكترونية على بوابات الاستاد ومسح شامل الحماية المدنية من خلال الكلاب البوليسية لمحيط الاستاد وإزالة أى إشغالات أو السيارات المتروكة على الطريق.

كما كثفت مديرية الصحة من تواجد سيارات الإسعاف على كل البوابات للتدخل السريع فى حالة الطوارئ.

ويدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، واحدة من أهم مبارياته خلال السنوات الأخيرة عندما يستضيف الترجى التونسى باستاد برج العرب فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى سيحضرها ما يقرب من 60 ألف مُشجع، ويتطلع بطل مصر لتحقيق نتيجة جيدة تُسهّل مهمته فى مباراة العودة يوم 9 نوفمبر.