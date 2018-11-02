افتتاح مسجد "أبو العدب" بقرية طفنيس المطاعنة بتكلفة مليون جنيه بالجهود الذاتية

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إفتتاح مسجد أبو العدب بقرية طفنيس المطاعنة بمنطقة الجحاوية التابعة لمجلس قروي الكيمان، حيث بدأت الأعمال في إنشاء المسجد في عام 2015 وتم إفتتاح اليوم بتكلفة مليون جنية بالجهود الذاتية بين الأهالي بالقرية.

وتبلغ مساحة المسجد الذي تم إفتتاحه بإسنا 300 متر، وبه قبة ومأذنتين وشيد المسجد علي الطراز الاسلامي تكلفة المسجد بلغت مليون جنية جميعها بالجهود الذاتية، وحضر افتتاح المسجد القارئ الشيخ رضا المنياوي والشيخ البدري السمان مدير اوقاف محافظة المنيا وقام باداء خطبة الجمعة الشيخ موسي يعقوب، وحضر ايضا الشيخ ابو دوح الغيشي مدير اوقاف الزينية والشيخ ابراهيم مدير اوقاف اصفون وكوكبة من علماء الازهر بالمطاعنة وكوكبة من القيادات الشعبية والتنفيذية بمراكز اسنا وارمنت والاقصر .