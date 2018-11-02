اشتداد المعارك بين المقاومة المشتركة والحوثيين فى الحديدة

كتبت إيمان حنا

اشتدت حدة المعارك اليوم بين قوات المقاومة اليمنية المشتركة وميليسشات الحوثى فى مدينة الحديدة، وجرى تبادل القصف المدفعى والصاروخى والاشتباكات فى الأطراف الجنوبية الشرقية لمدينة الحديدة.

فى الوقت نفسه شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن عدة غارات على مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثى الموالية لإيران فى محيط منطقة "كيلو 16" جنوب شرقى مدينة الحديدة، وأسفرت الغارات بحسب مصادر ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف المتمردين.

وأكدت مصادر عسكرية أن قوات التحالف العربى فى جبهة الساحل، استقبلت 8 من المتمردين بعد استسلامهم فى إحدى جبهات القتال، وإعلانهم عدم رغبتهم في مواصلة القتال الذى أجبروا عليه عنوة.

من جهة أخرى، قتل مدني وأصيب أربعة آخرون بينهم طفلتان على إثر سقوط قذائف أطلقها الحوثيون على أحياء سكنية جنوب غربي مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.