استقرار أسعار حديد التسليح.. و"البيلت" يسجل 490 دولارا

كتبت أسماء أمين

سجلت أسعار حديد التسليح ثباتا مع إعلان غالبية المصانع لأسعار تداول منتجاتها خلال شهر نوفمبر الجارى، تزامناً مع وصول أسعار البيلت لمتوسط 490 دولارا للطن، وتحقق معدلات الطلب بالسوق المحلية تحسناً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة.

وأعلنت مجموعة عز عن أسعارها لشهر نوفمبر مستقرة عند 12198 جنيها للطن، فيما أعلنت مجدموعة بيشاى عن تثبيت أسعارها عند مستوى 12180 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحى 12100 جنيه للطن تسليم المصنع.

وأعلنت مجموعة الجيوشى للصلب عن تثبيت أسعارها هى الأخرى عند مستوى 11750 جنيها للطن تسليم المصنع، فيما أعلنت مجموعة حديد المصريين عن 12135 جنيها سعراً لتسليم منتجاتها بأرض المصنع، وسجل حديد المراكبى 11790 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

ومن جانبه قال طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشى للصلب، فى بيان له، أن أسعار البيلت بالأسواق العالمية شهدت تراجعاً خلال الفترة الأخيرة ووصولها إلى المستويات الطبيعية خلال الأشهر الماصية مسمجلة 490 دولارا للطن فى المتوسط، مؤكداً أن الغالبية العظمى المصانع المحلية تستجيب للتغيرات فى الأسواق العالمية وتحديداً فى أسعار المواد الخام، ولكنها فى الوقت ذاته تعتمد على سياسة المتوسطات فى تسعير منتجاتها وهو ما يجعل الهبوط والصعود يتم بشكل تدريجى.

وتوقع "الجيوشى" أن تستمر أسعار حديد التسليح مستقرة عند مستوياتها الحالية مع تحسن معدلات الطلب بالسوق المحلية، مؤكداً أن أى انخفاض فى أسعار المادة الخام (البيلت) يكون له مردود إيجابى فى تسعير منتجات المصانع المحلية.