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إغتيال زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى كشمير الهندية

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 03:48 م
إغتيال زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم فى كشمير الهندية الشرطة الهندية
كتب: أحمد علوى
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اغتال مجهول زعيم حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم بالهند بولاية كشمير، فيما تبحث الشرطة عن القاتل حتى الآن.

ووفقا لوكالة "رويترز" فإن أنيل باريهار زعيم الحزب قتل في بلدة كيتشوار ذات الأغلبية المسلمة، أثناء توجهه لمنزله بعد انتهائه من عمله.

وقالت الشرطة: إنها تحقق في الحادث لمعرفة ما إذا كان متعلق بجريمة قتل عادية أو هجوم عسكري، موضحة أنه رغم أن القتيل معه حارسان ولكنهما لم يكونا معه وقت الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن أنيل كان قائدا مؤثرا ومعروفا باعتداله، وله شعبية كبيرة بين المسلمين والهندوس على حد سواء، ملقية بالاتهام على الحكومة الباكستانية المعروفة بعدائها الطويلة مع الهند منذ فترة طويلة.
 
 

 


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