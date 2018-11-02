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إصابة 32 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة ضمن مسيرات العودة

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 06:45 م
إصابة 32 فلسطينيا بنيران الاحتلال الإسرائيلى شرق غزة ضمن مسيرات العودة مسيرات العودة - أرشيفية
(أ ش أ)
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أصيب 32 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بنيران الاحتلال الإسرائيلى على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فى جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار بعنوان "شعبنا سيسقط الوعد المشؤوم".

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، بوصول 32 إصابة للمستشفيات، منها 7 بالرصاص الحى وعشرات حالات الاختناق تم علاجها ميدانيًا شرق قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل مباشر باتجاه المتظاهرين وقنابل الغاز، حيث استهدفت النقاط الطبية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال شهود عيان إن مئات المواطنين توافدوا إلى مناطق مخيمات العودة الحدودية على مقربة من السياج الحدودى شرق القطاع، للمشاركة فى مسيرات سلمية، لكن قوات الاحتلال هاجمتهم بالرصاص الحى وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بالرصاص الحى وبحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

 


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مسيرات العودة

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى

غزة




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