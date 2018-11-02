إصابة فلسطينى بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى قرب رام الله

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أصيب شاب فلسطينى بالرصاص الحى فى قدمه، والعشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فى قرية المزرعة الغربية شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطينى بأن طواقمه نقلت الشاب المصاب إلى المستشفى الاستشارى فى ضاحية الريحان برام الله.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين المتواجدين فى جبل "نعلان" فى القرية لحماية أراضيهم والتصدى لهجمات المستوطنين المتكررة بحماية قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن المواجهات ما زالت مستمرة.

من ناحية أخرى، أصيب عدد من المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، لمسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما لصالح مستوطنى "قدوميم" الجاثمة على أراضى القرية، وكذلك بمناسبة الذكرى الـ101 لوعد بلفور المشؤوم.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية فى القرية مراد شتيوي، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال هاجمت المشاركين فى المسيرة، مطلقة الرصاص الحى والمعدنى المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى الى إصابة العشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وقال شتيوى "إن القرية - التى تقع بين نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية - شهدت مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة، خلال محاولتهم اقتحام القرية، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال لاحق الشبان وسط إطلاق كثيف للرصاص الحى دون وقوع إصابات".

وأشار إلى أن جنود الاحتلال حطموا الباب الرئيسى لمنزل المواطن زاهى علي، واعتلوا سطح منزل المواطن زهدى شتيوي، وحولوه إلى ثكنة عسكرية لقمع المسيرة، كما جرى تصوير المشاركين فيها.