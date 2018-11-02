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أوقاف السويس: الخطباء التزموا بخطبة الجمعة عن دور الشباب فى بناء الدول والحضارات

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 02:57 م
أوقاف السويس: الخطباء التزموا بخطبة الجمعة عن دور الشباب فى بناء الدول والحضارات الشيخ محمد عجمي محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس
السويس - السيد فلاح
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قال الشيخ محمد عجمى محمود وكيل وزارة الأوقاف بالسويس أن جميع الأئمة والخطباء فى المساجد قد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة ولم نرصد أى مخالفات.

 

وتابع وكيل وزارة الاوقاف أن الأئمة والخطباء تحدثوا فى خطبة الجمعة تحت عنوان "دور الشباب فى بناء الدول والحضارات" فالشباب عماد الأمة وقلبها النابض وساعدها القوى ولا ينكر أحد دور الشباب فى بناء الأوطان والأمم ونهضتها ورقيها وقد جعل النبى صلى الله عليه وسلم منزلة الشباب المستقيم الذى يخدم دينه ووطنه تاليه لمنزلة الأمام العادل فى السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم ال ظل إلا ظله فقد قال صلى الله عليه وسلم "سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله: الأمام العادل، شاب نشأ فى عبادة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ محمد عجمى محمود، أن الائمة والخطباء ينوون كذلك أن سيرة النبى العطرة وأيامه النضرة شاهدة اهتمام النبى صلى الله عليه وسلم بالشباب ورعايتهم وتعليمهم وتوجيههم وحرصه على الحوار معهم وتأهيلهم للقيادة فتراه يدنيهم ويقربهم من مجلسه حتى يكتسبوا العلم والخبرة والحكمة وحتى يكونوا على ادراك كامل ووعى حقيقى بالواقع والأحداث من حولهم ثم يمنحهم صلى الله عليه وسلم الثقة بعد ذلك ويكلفهم بتحمل المسئولية لأنه الدول والحضارات تبنى بجهود شبابها المخلصين.

 
 

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