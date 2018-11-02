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أمن الإسماعيلية يلقى القبض على سائق وعاطل هاربين من 20 حكم قضائى

الجمعة، 02 نوفمبر 2018 05:13 م
أمن الإسماعيلية يلقى القبض على سائق وعاطل هاربين من 20 حكم قضائى حمله امنية-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، من القبض على سائق وعاطل هاربين من 20 حكم قضائى  فى دعاوى منفصلة ، تحرر عن الضبط المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق . 

تلقى اللواء محمد على حسين  ، مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير المباحث الجنائية  ،  يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز أبوصوير ، من ضبط  المتهم " السيد.ح.س"33 عاما  سائق مقيم دائرة مركز ابوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكم قضائى ،   كما القى المقدم محمد فيصل ،  رئيس مباحث التل الكبير القبض على المتهم "محمد.ن.م"35 عاما عاطل  مقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية ، تم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

 


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