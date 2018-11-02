أمن الإسماعيلية يلقى القبض على سائق وعاطل هاربين من 20 حكم قضائى

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، من القبض على سائق وعاطل هاربين من 20 حكم قضائى فى دعاوى منفصلة ، تحرر عن الضبط المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد على حسين ، مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير المباحث الجنائية ، يفيد بقيام الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز أبوصوير ، من ضبط المتهم " السيد.ح.س"33 عاما سائق مقيم دائرة مركز ابوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكم قضائى ، كما القى المقدم محمد فيصل ، رئيس مباحث التل الكبير القبض على المتهم "محمد.ن.م"35 عاما عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية ، تم التحفظ على المتهمين وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .