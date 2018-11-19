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6.1 مليار دولار صادرات مصرية للدول العربية.. الإمارات والسعودية الأكثر استيرادا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:00 ص
6.1 مليار دولار صادرات مصرية للدول العربية.. الإمارات والسعودية الأكثر استيرادا 6.1 مليار دولار صادرات مصر للدول العربية خلال 8 أشهر
كتبت- هبة حسام
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استحوذت الصادرات للدول العربية على 31.9% من إجمالى صادرات مصر خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجارى، حيث بلغت واردات العرب من مصر ما تزيد قيمته عن 6.150 مليار دولار، من إجمالى 19.1 مليار دولار صادرات مصر خلال الفترة من يناير – أغسطس 2018.

ووفقاً لأحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، للفترة المشار إليها من العام الجارى، جاءت الإمارات والسعودية كأكثر الدول العربية استيراداً للمنتجات المصرية، حيث بلغت صادرات مصر للإمارات 1.518 مليار دولار، تلاها السعودية بصادرات 929.4 مليون دولار.

كما أشارت النشرة الإحصائية، إلى الدول العربية التى حققت مصر معها فائضاً تجارياً خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، حيث بلغ عدد تلك الدول نحو 15 دولة، بلغ إجمالى الفائض التجارى المحقق معها لصالح مصر نحو 2.8 مليار دولار.

تصدرت دولة الإمارات العربية، قائمة الدول المحقق معها فائض تجارى لصالح مصر، حيث زادت قيمة الصادرات المصرية إليها عن الواردات منها، وبلغت قيمة الفائض التجارى، 664.097 مليون دولار، وذلك بعد أن بلغت قيمة الصادرات 1.518 مليار دولار، مقابل 854.615 مليون دولار واردات.

ومن واقع بيانات النشرة الإحصائية، تمثلت الدول العربية التى حققت مصر معها فائضاً تجارياً، وجاءت قيمة الفائض المحقق مع كل دولة،،،

 

كالتالى:
 

- الأردن، بفائض تجارى حوالى 274.6 مليون دولار.

- سوريا، بنحو 143.2 مليون دولار.

- ليبيا، بفائض تجارى حوالى 339.7 مليون دولار.

- موريتانيا، بنحو 12.3 مليون دولار.

- اليمن، بنحو 153.2 مليون دولار.

- السودان، بفائض تجارى حوالى 80 مليون دولار.

- الصومال، بنحو 47 مليون دولار.

- فلسطين، بنحو 76.1 مليون دولار.

- الإمارات، بفائض تجارى حوالى 664.1 مليون دولار.

- تونس، بنحو 173.1 مليون دولار.

- الجزائر، بنحو 378.3 مليون دولار.

- جزر القمر وجيبوتى، بنحو 17.2 مليون دولار.

- لبنان، لفائض تجارى 284.7 مليون دولار.

- المغرب، بنحو 186.5 مليون دولار.


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