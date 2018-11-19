5 سنوات للمتهمين بقتل سائق توك توك بسبب تشهيره بفتاة فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن 5 سنوات، لقيامهم بقتل سائق توك توك بمركز منيا القمح، لقيامه بالتشهير بابنة عم أحدهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامي سمير.

تعود أحداث القضية رقم 3356 لسنة 2015، منيا القمح المقيدة رقم 55519 لسنة 2015 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير البحث الجنائى يفيد العثور على جثة "ياسر. م" 26 سنة سائق توك توك ومقيم كوم حلين دائرة المركز ملقاة بجوار مصرف بناحية قرية ميت يزيد دائرة المركز، حيث تم تشكيل فريق بحث جنائى قاده اللواء عبد اللطيف الحناوى.

وتبين من خلال التحقيقات، أن وراء ارتكاب الحادث" م ع ع " 19 سنة عامل بقاعة أفراح ومقيم كفر الغنيمى و" م أ ع" 19 سنة طالب بالثانوى الأزهرى ويعمل سائق توك توك ومقيم كوم حلين، و" م و م" 18 سنة طالب بمدرسة الصنايع، وتبين قيام المتهم الأول بالاتفاق مع الثانى باستدراج المجنى عليه داخل التوك توك الخاص به، ناحية مصرف بناحية ميت يزيد، حيث قام المتهم الأول بإصابته بطلق نارى أودى بحياته وقام المتهم الثالث بالتخلص من الجثة.

وكشفت التحريات التى قام بها الرائد رائد ربيع رئيس مباحث منيا القمح برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، قيام المتهم الأول بقتل المجنى عليه لقيامه بالتشهير بابنة عمه طالبة بالصف الثانى الثانوى وادعاء تصويرها فى أوضاع مخلة، وطالب المتهم من المجني عليه الزواج منها فرفض، وتمكن النقيبان محمد فؤاد ومحمود شكرى معاونا المباحث من ضبط المتهمين وقررت النيابة العامة بمنيا القمح، برئاسة المستشار إسلام حشيش، رئيس النيابة، إحالتهم محبوسين إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.