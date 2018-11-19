33 طريقة صوفية تحتفل بـ "دورة المولد" بشوارع أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

انطلقت من ميدان المحطة بمدينة أسوان، مساء اليوم الاثنين، مسيرة احتفالية الصوفية بالمولد النبوى الشريف، والتى تشارك فيها 33 طريقة صوفية، فيما يسمى ب"دورة المولد".

واتجهت المسيرة إلى كورنيش النيل فى موكب صوفى حاشد شاركت فيه الخيول والسيارات وأعلام الطرق الصوفية، حتى وصلت المسيرة الى منطقة شارع صلاح الدين ومنها إلى مناطق الطابية وكسر الحجر، ومن المنتظر ان تصل المسيرة الصوفية فى نهايتها إلى موقع الاحتفالات الرسمية بأرض المعارض.

وشهدت المسيرة الصوفية تفاعلا كبيرا من أهالى أسوان، الذين اصطفوا على أرصفة الشوارع التى مرت بالقرب منها لمشاهدتها، فيما قامت الأسر وأصحاب المحلات بتوزيع الحلوى والمثلجات ابتهاجا بذكرى المولد النبوى.

كما توجه العديد الأسر الأسوانية على زيارة قبور موتاهم، وأضرحة الأولياء التى تشهد إقبالا ملحوظا، خلال هذه المناسبة.



ومن المقرر أن تختتم الاحتفالات الرسمية بذكرى المولد النبوى الشريف، مساء اليوم والتى ستقام بأرض المعارض المحلية والدولية بمدينة أسوان بحضور محافظ أسوان والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية بالمحافظة.