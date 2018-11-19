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21 يناير الحكم على 6 متهمين قتلوا عاملا بشركة أثناء محاولتهم فرص سيطرتهم عليها

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:22 م
21 يناير الحكم على 6 متهمين قتلوا عاملا بشركة أثناء محاولتهم فرص سيطرتهم عليها محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسات محاكمة 6 متهمين قتلوا عامل بإحدى الشركات، وشرعوا فى قتل أخر، وحازوا أسلحة نارية وذخيرة، لجلسة 21 يناير للنطق بالحكم.

كشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين "عبد الله.ب" 38 عام خفير، و"على.ب" 37 عاما عامل، و"سماحة.م" 31 عاما عامل، و"أسامة.س" 31 سنة سائق، و"أحمد.ب" (هارب)، و"عمرو.ف" (هارب)، بقتل المجنى عليه حسنى سيف محمد، خلال محاولتهم فرص سيطرتهم على شركة متنازع على حراستها بينهم وبين أحد الأشخاص بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية وذخيرة عبارة عن "بندقية آلية" و"بندقية خرطوش" و"فرد خرطوش" وتوجهوا صوب شركة "ف" قاصدين فرض سيطرتهم عليها، لخلافهم على أحقية حراستها، وأطلقوا النيران صوب غريمهم مسعد محمد مسعود القائم على حراسة الشركة، إلا أن الرصاصة لم تصبه، وأصابت آخر من العاملين بالشركة أدت إلى وفاته.


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