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182 رحلة دولية وداخلية تغادر مطار القاهرة خلال 24 ساعة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:49 ص
182 رحلة دولية وداخلية تغادر مطار القاهرة خلال 24 ساعة مطار القاهرة أرشيفية
كتب - محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى، أمس الأحد، انطلاق 182 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار لتقل جميعها نحو 20 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 
 
وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران منفردة 100 رحلة دولية وداخلية وتجارية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وكان من ضمنها 27 رحلة داخلية للمدن السياحية المصرية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي ليوم الأحد انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
وقامت فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
 

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