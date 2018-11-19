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الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:05 م
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13 ديسمبر.. انطلاق المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة 54 دولة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:00 م
13 ديسمبر.. انطلاق المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة بمشاركة 54 دولة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة
كتب إسلام سعيد
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تنطلق فعاليات المؤتمر السابع لوزراء التجارة الأفارقة والذى تستضيفه القاهرة خلال يومى 12 و13 ديسمبر 2018 بمشاركة 54 دولة إفريقية بمركز 'المنارة' للمؤتمرات والمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.
 
يشار إلى أن  مصر وقعت مع دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، حيث وقع عن الجانب المصرى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعن دول الاتحاد فيرونيكا نيكشينيا وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادى الأوراسى، حيث اتفق الجانبان على عقد الجولة الأولى من المفاوضات منتصف شهر يناير المقبل بالقاهرة.

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