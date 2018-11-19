1.4 مليار جنيه أرباح بنك التعمير والإسكان.. وملياران نموا القروض

كتب – أحمد يعقوب

قال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن النتائج المدققة من مراقبى حسابات البنك للمركز المالى عن الفترة المنتهية فى 30/09/2018، أسفرت عن تحقيق صافى ربح بعد الضرائب قدره 1.393 مليار جنيه مقارنة بصافى ربح عن فترة المقارنة فى 30/09/2017 قدره 887.6 مليون جنيه بمعدل زيادة قدرها 57 % وبنسبة 112 % عن الربح المستهدف بموازنة البنك عن التسعة أشهر المنتهية فى 30/9/2018.

وسجلت محفظة القروض والسلفيات نموًا قدره 2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018 وبنسبة نمو قدرها 17.4 % ، وبلغ معدل كفاية رأس المال طبقا لمتطلبات بازلII 20.49% فى ظل التطبيق الامثل للسياسات الائتمانية مع خلو المحفظة الاستثمارية للبنك من أى أصول خطرة .

وزادت الإيرادات التشغلية بالبنك عن الفترة المنتهية فى 30/09/2018 عن فترة المقارنة فى 30/09/2017 بمبلغ 909 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 40.7% مما يدل على نجاح البنك فى تحقيق عوائد فعليه من النشاط ، حيث أن معدلات النمو فى بنود الإيرادات التشغلية فى 30/09/2018 مقارنة بفترة المقارنة فى 30/09/2017 قد زاد بمعدلات جيدة حيث بلغ عائد القروض والايرادات المشابهه مبلغ 4.6 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 56.6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وبلغ صافى الدخل من العائد مبلغ 2.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 64.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وزاد صافى الدخل من الاتعاب والعمولات بمبلغ 28.6 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 16.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغت توزيعات ارباح الشركات بمبلغ 77.9 مليون جنيه بمعدل زيادة قدره 10.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وزادت أرباح مشروعات البنك الاسكانية بمبلغ 73.4مليون جنيه لتصبح 370.3 مليون جنيه بمعدل زيادة قدره 24.7 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وزادت المصروفات الإدارية بنسبة 31.4 % ويرجع ذلك إلى زيادة عدد فروع البنك وافتتاح فروع جديدة للوصول لجميع شرائح المجتمع خاصة الشرائح التى لا توجد لها تعاملات بنكية لتحقيق الأهداف الطموحة لمفهوم الشمول المالى عن طريق تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجاتهم مما يعزز مكانة البنك بالسوق المصرفية وزيادة الانتشار بكافة محافظات الجمهورية.

ويهتم البنك بعمل التحديثات المطلوبة للبنية التكنولوجية الخاصة بالاعمال المصرفية لتقديم افضل واسرع خدمة لعملائه كل ذلك اثر فى زيادة مصروفات الاهلاك التى أدت الى زيادة فى المصروفات العمومية والإدارية .

وأكد فتحى السباعى، رئيس بنك التعمير والإسكان، استمرار البنك فى التواصل الدائم مع عملائه عبر تقديم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها تميزاً والتى تتناسب مع توجهاتهم وثقتهم بإعتباره مؤسسة مصرفية قادرة على تقديم أوعية جديدة تشجع على الادخار وتعزيز ثقافة التوفير لكافة شرائح المجتمع ويأتى ذلك تزامنا مع خطة البنك الطموحة لزيادة عدد فروعه بنهاية عام 2018 وزيادة استثمارات البنك فى التكنولوجيا الرقمية لتقديم افضل واسرع خدمة لعملائه بهدف تحقيق استراتيجيتة التى ترتكز على الارتقاء المستمر بمعايير وجودة الخدمة المقدمة لعملائه وتحقيق التنمية المستدامة لكافة مؤشراته.