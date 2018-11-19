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‏محمد بن زايد ورئيس الشيشان يبحثان تعزيز علاقات الصداقة.. صور

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:30 م
‏محمد بن زايد ورئيس الشيشان يبحثان تعزيز علاقات الصداقة.. صور محمد بن زايد ورئيس الشيشان
كتب خالد إبراهيم
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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، الاثنين، رمضان قاديروف، رئيس جمهورية الشيشان، الذى يزور البلاد، حيث تناول اللقاء عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب "بن زايد" خلال اللقاء الذى جرى فى مجلس قصر البحر فى أبو ظبى بالرئيس الشيشانى، منوهاً بأهمية تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع الشيشان فى المجالات التى تعود بالخير والنفع على الشعبين الصديقين.

من جانبه أعرب قاديروف عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن بلاده تولى اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

 

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

محمد بن زايد ورئيس الشيشان
محمد بن زايد ورئيس الشيشان

 

حضر مجلس قصر البحر الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة الظفرة والدكتورة أمل عبد الله القبيسى رئيسة المجلس الوطنى الاتحادى والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم فى منطقة العين والشيخ سرور بن محمد آل نهيان والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.

 


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