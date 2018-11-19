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وكيل وزارة المالية: المواطن لن يشعر بتغير فى أسعار السيارات بعد رفع الجمارك

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 03:10 م
وكيل وزارة المالية: المواطن لن يشعر بتغير فى أسعار السيارات بعد رفع الجمارك الجامعة البريطانية
وائل ربيعى
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استضافت كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر محمد ماهر شحاتة وكيل وزارة المالية، ليلقى ندوة عن قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ضمن سلسلة الندوات، التى تنظمها كلية القانون والتى تعقد للعام الثالث على التوالى تحت شعار (الجهل بالقانون ليس بعذر )، حيث أكد خلالها أن المواطن لن يشعر بتغير فى أسعار السيارات المستوردة من أوروبا بعد رفع الجمارك من عليها.

وأوضح شحاتة أن قانون 91 عالج تشوهات كثيرة فى علاقة الدولة بالممولين، حيث جعل الممولون يقومون بصياغة إقراراتهم الضريبية على عكس القوانين السابقة، مما يجعله أفضل القوانين التى تم إقرارها فى هذا الشأن.

وأضاف: "يتعاون الجهاز الضريبى بشكل كبير مع المواطنين على عكس ما كان متبعا فى الماضي، وهو ما أدى إلى تقليص المنازعات، من خلال لجنة فض المنازعات".

وفى رده على سؤال حول حقيقة رفع الجمارك عن السيارات المصنعة فى أوروبا، قال شحاتة :" بدأت الدولة منذ عام 2010 فى رفع الجمارك بنسبة 10% كل عام، ولم يشعر المواطن بهذا الفرق، وبالتالى سيكون الحال هو نفسه فيما يخص رفع الجمارك بالكامل عن السيارات المستوردة من أوروبا".

من جانبه، قال الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية فى مصر، خلال إدارته للندوة ال ١٤ التى تنظمها الكلية لطلاب الجامعة لتعريفهم بالقانون :" تبنت كلية القانون منذ إفتتاحها عمل سلسلة ندوات تحت شعار الجهل بالقانون ليس بعذر، لذلك نظمنا ١٣ ندوة تحت هذا العنوان لتكون ندوة اليوم هى ال ١٤ والتى نناقش خلالها كل ما يتعلق بقانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

 


 

 

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