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وزير تعليم الاحتلال: لن أقدم استقالتى من الحكومة وسأمنح نتنياهو فرصة أخيرة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:59 ص
وزير تعليم الاحتلال: لن أقدم استقالتى من الحكومة وسأمنح نتنياهو فرصة أخيرة نفتالى بنيت
كتب- هاشم الفخرانى
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قال نفتالى بنيت رئيس حزب البيت اليهودى ووزير التعليم، إنه لن يقدم استقالته اليوم الإثنين فى أعقاب رفض رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو الدعوة لانتخابات مبكرة وسيطرته على وزارة الدفاع عقب استقالة افيجدور ليبرمان الأربعاء الماضى.

 

وأوضح "بنيت" فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة التعليم، أنه تراجع عن الاستقالة لمنح فرصة أخيرة لـ" نتنياهو"، فى الحفاظ على الائتلاف الحكومى .

 

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت أمس عن مسئوليين بالحزب أن "نفتالى بنيت" سوف يقدم استقالته اليوم الإثنين .

 


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اسرائيل

تل ابيب

بنيامين نتنياهو




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