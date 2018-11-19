وزير الطاقة الروسى يعلن عزمه توقيع اتفاق شراكة مع أوبك

(رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين، إن بلاده تعتزم توقيع اتفاق شراكة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وإن من المقرر مناقشة ذلك خلال اجتماع أوبك فى السادس من ديسمبر.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع توقع التجار أن تضغط السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على منظمة أوبك لخفض الإمدادات قرب نهاية العام.

وعلى الرغم من ذلك، يظل القلق يسيطر على الأسواق وسط خلافات تجارية شديدة بين أكبر اقتصادين فى العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 0609 بتوقيت جرينتش، سجل خام القياس العالمى مزيج برنت فى عقود شهر أقرب استحقاق 67.21 دولار للبرميل، بارتفاع 45 سنتاً أو 0.7 %عن الإغلاق السابق، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 58 سنتا أو 1% إلى 57.04 دولار للبرميل.