وزير الصناعة يقرر شطب شركة فولفو للسيارات من سجلات الفحص الظاهرى

كتب ــ إسلام سعيد

قرر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، شطب شركة volvo car السويد المالكة لماركة volvo الصنف / قطع غيار سيارات المنشأ متعدد من سجل الفحص الظاهرى المنشأة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسائل المستوردة من السلع الصناعية غير الغذائية والمقيدة بالقرار الوزاري رقم 460 لسنة 2015.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 261 الصادر اليوم الاثنين، قرار الوزير علي أن يطبق القرار بدءا من تاريخ صدوره يوم 9 أكتوبر 2018

يشار إلى أن خدمة الفحص الظاهرى فى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تقدم للتسهيل علي الشركات فى إدخال منتجاتها المستوردة، وتستفيد الشركات بهذه الخدمة من خلال تقديم طلب من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة على الصادرات.

وبحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن هذه الخدمة تهدف إلي توفير آلية لعملية طلب حصول على تسجيل منتج بسجل الفحص الظاهرى لتطبيق المادة 94 من القرار 770 لسنة 2005 مما سوف يسهم في تقليل الوقت المُستغرق في تنفيذ الخدمة.

وأفاد موقع هيئة الرقابة على الصادرات أنه على الشركات تقديم مستند يفيد قيام المنتج بإنتاج هذه السلعة وفقا لإحدى المواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.



