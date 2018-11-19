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وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول الأنشطة الثقافية والرياضية لرعاية الطلاب

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:11 ص
وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول الأنشطة الثقافية والرياضية لرعاية الطلاب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من السيد عطا وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التعليم حول الأنشطة الثقافية والرياضية التى نظمتها إدارات الأنشطة الثقافية والرياضية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالوزارة.
 
وأشار التقرير إلى تنظيم إدارة النشاط الرياضى فعاليات سباق الدراجات الأول بمشاركة 85 من طلاب المعاهد العليا والمتوسطة، أجريت الفعاليات بمقر أكاديمية الشروق، وحصل معهد السويس العالى للحاسب ونظم المعلومات على المركز الأول  بعد فوزه على 26 معهد مشارك بالبطولة.
 
كما نظمت إدارة النشاط الثقافي دورة تدريبية تثقيفية بمجالات نوادي العلوم بمركز شباب السيدة زينب خلال شهر نوفمبر الجارى، وذلك في إطار تنمية واكتشاف كل ما هو جديد للابتكارات العلمية وتزويد الشباب بثروة المعلومات.
 
 وأوضح التقرير أن الدورة تضمنت إلقاء محاضرات حول نوادي العلوم والبرمجيات ونظم المعلومات بمجال الميكاترونيك والإلكترونيات والهندسة المعمارية ومجال الصناعات الصغيرة والخيال العلمي والمجلة العلمية، بمشاركة ١٥٠ طالب وطالبة من ٣٧ معهداً من المعاهد العليا والمتوسطة التابعة للوزارة.
 
 وأشار أحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب إلى
 
تنظيم الوزارة بطولة كرة القدم الكبير ضمن مجموعة B، وبطولة خماسيات كرة القدم للدور التمهيدي ضمن مجموعة (4) بملاعب نادي طلائع الجيش بين العديد من الجامعات المصرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات.
 
 

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