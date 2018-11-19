video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يبحث مع وفد جامعة لندن ساوث بانك البريطانية إنشاء فرع بمصر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:37 م
وزير التعليم العالى يبحث مع وفد جامعة لندن ساوث بانك البريطانية إنشاء فرع بمصر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب وائل ربيعى
إضافة تعليق
استقبل الدكتور خالد عبد الغفّار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الإثنين، الدكتور بول إيفى نائب رئيس جامعة لندن ساوث بانك البريطانية، والدكتور ستيوارت بنمان مسئول العلاقات الخارجية بالجامعة، وفريد خميس رئس مجلس أمناء الجامعة البريطانية فى مصر، والدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية فى مصر، بمبنى الطلاب الوافدين بمقر الوزارة بحى السفارات بمدينة نصر.
 
وخلال الاجتماع بحث الجانبان إجراءات إنشاء فرع لجامعة لندن ساوث بانك بمصر، حيث أكد الوزير على اهتمام مصر بزيادة إتاحة التعليم الجامعى الدولى فى مصر ودعم التعاون العلمي بين الجامعات البريطانية ونظيراتها المصرية، مستعرضا التسهيلات التى وفرتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لجذب أفرع للجامعات الأجنبية المتميزة فى مصر.
 
وأضاف الدكتور عبد الغفار أن مصر تستهدف استعادة مكانتها كمركز للتعليم العالى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك مضاعفة أعداد الطلاب الوافدين بما يسهم فى زيادة الدخل القومى وذلك من خلال جذب استثمارات أجنبية فى قطاع التعليم العالى وإنشاء أفرع لجامعات عالمية فى مصر سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها بما يمثل إضافة قوية لمنظومتنا التعليمية لينعكس على مستوى الخريجين ويؤهلهم للمنافسة عالميا.
 
ومن جانبه أشاد نائب رئيس جامعة لندن ساوث بانك بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على استمرار التعاون المصرى البريطانى فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة.
 
وأشار  فريد خميس إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء فروع للجامعات الأجنبية المرموقة بمصر خاصة فى إطار العلاقات المثمرة التى تربط بين مصر ودول العالم.
 
حضر الاجتماع د. ليزلى كروسفورد نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والسيدة/ شارون بيج المسجل بالجامعة البريطانية في مصر، ود. رشا كمال القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين.
 
جدير بالذكر أن جامعة لندن ساوث بانك من أهم وأفضل الجامعات البريطانية، وأنشئت عام ١٨٩٢، وتشمل عدد من التخصصات منها الحاسبات، والأعمال، والهندسة، وبيئات البناء والإنشاءات
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم العالى يستعرض تقريراً حول الأنشطة الثقافية والرياضية لرعاية الطلاب

التعليم العالى

جامعة لندن ساوث بانك

بريطانيا




لا تفوتك
وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

وفاة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدى عن عمر يناهز 64 عامًا

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

غلق طريق إسكندرية الزراعى جزئيا لمدة 18 شهرا لإنشاء كوبرى علوى بقلما

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

قبل احتفالية 116 عاما على ميلاده.. وزير الآثار يرفع شعار "المتحف المصرى بالتحرير لن يموت".. والوزارة تضع سيناريو جديدا للعرض.. مقتنيات يويا وتويا تحل محل توت عنخ آمون.. ولوحات إرشادية حديثة.. ودورات للمرشدين

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

هند صبرى: سعيدة جدا بمشاركتى فى بطولة "الفيل الأزرق 2" و"الممر" مع شريف عرفة .. أتمنى أن تعرض أفلامى التونسية فى مصر.. والسبب فى عدم عرضها هو اللهجة.. مشاهدة الأفلام والمهرجانات تمنع انتشار المخدرات والإرهاب

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

كل أهداف الأحد.. ريمونتادا تاريخية تؤهل إنجلترا وسويسرا لنصف نهائى أمم أوروبا

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

من "السمبل" للمنفوش.. اعرفى موضة فساتين الزفاف فى 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة