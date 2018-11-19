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وزير الاوقاف يجتمع بالمكرمين من الرئيس.. وجابر طايع: تكريم الرئيس مصدر فخر

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:22 م
وزير الاوقاف يجتمع بالمكرمين من الرئيس.. وجابر طايع: تكريم الرئيس مصدر فخر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماع بدأ منذ قليل بالمكرمين من قبل رئيس الجمهورية والحاصلين على وسام الدولة للعلوم، وذلك بقاعة حراء بالوزارة.

وجاء الاجتماع لبحث أجندة العمل فى الفترة المقبلة، والاستماع الى المكرمين.

من جانبه أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم الوزارة، تعليقا على التكريم، أن تكريم الرئيس للدعاة وشباب وخبرات الاوقاف شرف للوزارة.

واضاف طايع لـ"اليوم السابع"، أن تكريم الرئيس للدعاة يعد تتويجا لجهدهم وتأكيد على أن شباب الدعاة محل اهتمام الرئيس.

وقام الرئيس بتكريم 7 من قيادات العمل الاسلامى فى مقدمتهم مفتى كازخستان وأوغندا لجهدهم فى نشر الوسطية.

كما كرم الوزير عددا من شباب الدعوة هم الدكتور محمد عزت المالكى مدير عام شئون القران بوزارة الاوقاف، و د. عبدالله حسن عضو البرنامج الرئاسى ومعاون وزير الاوقاف، وكما كرم المحاسب محمد بدر وكيل الوزارة للشئون المالية والادارية، وسمير الرفاعى وعبد الناصر النجار وكيلى الوزارة بالمعاش.

 

 


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وزارة الاوقاف

اكاديمية الدعاة

الرئيس السيسى

جابر طايع




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