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وزير الأوقاف: تكريم الرئيس للعلماء الوسطيين دفعة قوية لتجديد الخطاب الدينى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:06 ص
وزير الأوقاف: تكريم الرئيس للعلماء الوسطيين دفعة قوية لتجديد الخطاب الدينى د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن تكريم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعلماء الوسطيين من داخل مصر وخارجها يعد دعما كبيرا للفكر الوسطي المستنير،  في ضوء ريادة مصر في حمل لواء السماحة والوسطية.

وأضاف الوزير، فى بيان له، أن تكريم المتميزين من قيادات الأوقاف في مجال الشئون المالية والإدارية والقانونية يعطي دفعة كبيرة  لمزيد من التميز والتفاني في العمل لدي جميع أبناء الوزارة الذين ينظرون إلى المكرمين من زملائهم نظرة القدوة موقنين أن الله عز وجل لا يضيع أجر العاملين المخلصين ، ويلهب حماس كثيرين للعمل الجاد رجاء أن يأتي اليوم الذي ينالون فيه شرف التكريم ، كما أن تكريم بعض شباب الوزارة يعطي رسالة شديدة الإيجابية للاهتمام بالشباب ويلهب حماسهم لمزيد من التفاني في العمل.

وأشار الوزير، الى أن هذا التكريم كما أنه تشريف لصاحبه فهو مسئولية كبيرة إذ يجب أن يحرص من يتم تكريمه أن يكون على قدر هذا التشريف ، وأن يزيده هذا التكريم عطاء وتفانيا في خدمة الوطن .

 

 
 
 

 


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وزير الأوقاف

الرئيس السيسى

الاهتمام بالشباب




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