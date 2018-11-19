وزيرة الهجرة: قاعدة بيانات المصريين بالخارج تتمتع بالحماية والسرية الكاملة

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الاجتماع التاسع مع أعضاء اللجنة الوطنية المخولة لإعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة سير أعمال تجميع البيانات من الجهات المعنية بهذه القاعدة.

من جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم إن المرحلة الحالية من إعداد قاعدة البيانات تحتاج لمزيد من العمل، فهي المرحلة الأصعب والأهم، حيث يتم تجميع كافة البيانات الخاصة بالمصريين بالخارج من مختلف الجهات التي لديها قاعدة بيانات لمواطنينا بالخارج، موجهة بضرورة تخطي كل العقبات التي من الممكن أن تعيق تدفق تلك البيانات بين الجهات المعنية.

وفي هذا الإطار عرض ممثل وزارة القوى العاملة ما تم من عمل خلال الفترة القليلة الماضية من تجميع لقاعدة البيانات الوزارة والخاصة بالعاملين المصريين بالخارج، وتم تسليم هذه البيانات للرقابة الإدارية تلك الجهة المعنية بعمليات التنقيح لهذه البيانات المجمعة، بما يتناسب مع خطة عمل اللجنة الوطنية لإعداد قاعدة بيانات المصريين بالخارج.

كما يجري التواصل مع وزارة التعليم العالي، والهيئة الوطنية للانتخابات، والتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك النقابات العمالية المختلفة، للحصول على ما لديهم من قواعد بيانات خاصة بالمصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة في حديثها خلال الاجتماع لتواصلها مع نقيب الصيادلة المصريين بشأن التعاون لمد اللجنة الوطنية بكافة بيانات الصيادلة المصريين بالخارج، وهو ما رحب به نقيب الصيادلة ووجه ببدء العمل على هذا الملف للانتهاء منه في أسرع وقت.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم في نهاية الاجتماع، على حق كل مؤسسات الدولة من الاستفادة بقاعدة بيانات المصريين بالخارج فور الانتهاء منها، بما يخدم الصالح العام، ولن تكون هذه القاعدة حكرا على جهة بعينها، فضلا عن تمتع هذه القاعدة بالحماية والسرية الكاملة.