وزيرة السياحة تستكمل تشكيل مجالس إدارات "الغرف السياحية "

كتبت آمال رسلان

أصدرت وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط ، قرارا بتعيين 4 أعضاء فى مجلس إدارة الغرف الخمس لاتحاد الغرف السياحية، غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية وغرفة الغوص وغرفة السلع والعاديات، وذلك لإستكمال مجلس الإدارة الغرف بعد انتخاب 8 أعضاء فى 31 أكتوبر الماضى، استعدادا لبدء عمل المجلس بشكل رسمى.

وتضمن قرار وزيرة السياحة ، فيما يخص غرفة المنشآت الفندقية تعيين وائل عبد القوى عبد الحميد وعبدالحميد محمد عبد العزيز وماجد انطوان جرجس وسامح الجرف ، وكانت الانتخابات قد أسفرت عن فوز انطوان غزال وتامر نبيل وهشام الشاعر وجيفارا الجافى ويوسف ناثان وماجد فوزى وعلاء عقل.

وتضمن قرار وزارة السياحة فيما يخص غرفة شركات السياحة ، تعيين جورج عزت رزق فوزى، وايهاب شكرى رياض داوود، ومحمد فاروق سيد محفوظ، وريم فوزى يوسف ، وكانت الانتخابات أسفرت عن فوز حسام سلامة جودة الشاعر، وأحمد إبراھیم سید أحمد منصور، علاء محمد السید الغمرى.

أما الفائزون عن شركات السیاحة العامة فئة (أ) التى حققت حجم أعمال أقل من عشرین ملیون جنيه فى العام السابق 2017 هم: یسرى محمد صالح السعودى، باسل مصطفى مصطفى السیسى، على ابراھیم الدسوقى فؤاد المانسترلى ، فيما فاز نادر عياد عن شركات الفئة "ج"، وفرج موسى محمد موسى بعضویة مجلس إدارة الغرفة ممثلا لشركات السیاحة فئة (ب).