video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:31 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة السياحة تستكمل تشكيل مجالس إدارات "الغرف السياحية "

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 08:10 م
وزيرة السياحة تستكمل تشكيل مجالس إدارات "الغرف السياحية " الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

أصدرت وزيرة السياحة دكتورة رانيا المشاط  ، قرارا بتعيين 4 أعضاء فى مجلس إدارة الغرف الخمس لاتحاد الغرف السياحية، غرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت الفندقية وغرفة المنشآت السياحية وغرفة الغوص وغرفة السلع والعاديات، وذلك لإستكمال مجلس الإدارة الغرف بعد انتخاب 8 أعضاء فى 31 أكتوبر الماضى، استعدادا لبدء عمل المجلس بشكل رسمى.

وتضمن قرار وزيرة السياحة ، فيما يخص غرفة المنشآت الفندقية تعيين وائل عبد القوى عبد الحميد وعبدالحميد محمد عبد العزيز وماجد انطوان جرجس وسامح الجرف ، وكانت الانتخابات قد أسفرت عن فوز انطوان غزال وتامر نبيل وهشام الشاعر وجيفارا الجافى ويوسف ناثان وماجد فوزى وعلاء عقل.

 

وتضمن قرار وزارة السياحة فيما يخص غرفة شركات السياحة ،  تعيين جورج عزت رزق فوزى، وايهاب شكرى رياض داوود، ومحمد فاروق سيد محفوظ، وريم فوزى يوسف ، وكانت الانتخابات أسفرت عن فوز حسام سلامة جودة الشاعر، وأحمد إبراھیم سید أحمد منصور، علاء محمد السید الغمرى.

أما الفائزون عن شركات السیاحة العامة فئة (أ) التى حققت حجم أعمال أقل من عشرین ملیون جنيه فى العام السابق 2017 هم: یسرى محمد صالح السعودى، باسل مصطفى مصطفى السیسى، على ابراھیم الدسوقى فؤاد المانسترلى ، فيما فاز نادر عياد عن شركات الفئة "ج"، وفرج موسى محمد موسى بعضویة مجلس إدارة الغرفة ممثلا لشركات السیاحة فئة (ب).

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر سياحة ومتعة وهدايا تذكارية بروح التاريخ.. السجاد السيناوى فريد من نوعه.. وأباجورات الملح من سيوة تقضى على الطاقة السلبية.. وتحف المرمر الفرعونية بالأقصر وأسوان.. ولاتنسى مشغولات الخوص وعطر المرأة النوبية

وزيرة السياحة

تنشيط السياحة

اتحاد الغرف السياحية

شركات السياحة




لا تفوتك
السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

السيسى: "علينا تعديل سلوكياتنا لتطابق صحيح الدين وبشوف العجب من الناس وأنا بدير الدولة".. فيديو

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

التعليم: امتحان الفصل الدراسى الأول لأولى ثانوى ورقيا وليس إلكترونيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

صور.. قصة سيدة حصلت على قرض 700 ألف جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة وأصبحت تمتلك المصنع الوحيد لتعبئة الزيوت بالبحر الأحمر.. وتورد منتجها لـ 25 فندقا سياحيا.. رانيا: لى وكلاء فى الصعيد وحلمى غزو أفريقيا

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

ثورة تصحيح فى القطبين قبل الميركاتو الشتوى.. رفض مساواة عقود مؤمن زكريا بالكبار.. تكليف عبدالحفيظ بمتابعة قطاع الكرة فى الأهلى.. جروس يغلق ملف رحيل كاسونجو عن الزمالك.. وتعديل العقود سلاح الأبيض لمحاربة العروض

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

الخطيب يخرج من غرفة العمليات بعد نجاح جراحة إزالة الورم ويدخل مرحلة الإفاقة

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

محمد صلاح يتفوق على نيمار وكين وأجويرو فى قائمة أفضل هدافى أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة