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وزيرة التخطيط تؤكد امتلاك مصر منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:38 م
وزيرة التخطيط تؤكد امتلاك مصر منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب ـ مصطفى عبد التواب
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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن مصر لديها منظومة إلكترونية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة، وكذلك متابعة خطط الحكومة السنوية، مشيرة إلى أن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى أعلنت من خلال هذه المنظومة المميكنة.
 
وأضافت، خلال كلمتها بجلسة دور الشركات الذكية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية، أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لديه مؤشرات خاصة بأهداف التنمية المستدامة، يقيس من خلالها تقدم تحقيق هذه الأهداف.
 
وأوضحت، أن القطاع الخاص الشريك الرئيسى للحكومة فى عملية التنمية، مؤكدة أن وضع القطاع الخاص كان أفضل قبل 2011، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية عقب 2014 احتاجت لعملية إنعاش لمنظومة الاستثمار لتمهيد الطريق أمام عودة الاستثمارات فى البنية التحتية والكهرباء وكل ما يحسن جودة حياة المواطن ويساعد على عودة القطاع الخاص.
 
وأشارت إلى أن تدخل الحكومة حدث له نتائج تمثلت فى فائض فى الكهرباء بدلا من انقطاعها، مؤكدة أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع أطر تشريعية لتساعد عودة القطاع الخاص بشكل أكبر، وهو ما بدأنا نجنى ثماره، ممثلا فى مشروعات مثل أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم والتى تمت بشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
 

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الحكومة

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