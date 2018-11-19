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وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 09:11 م
وزارة الخارجية تتابع عن كثب تحقيقات مقتل صيدلى مصرى فى السعودية وزير الخارجية سامح شكرى
كتب : أحمد جمعة
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صرح السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، بأن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية فى جدة تتابع عن كثب التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصرى أحمد طه حسن المنخلى.

وقالت وزارة الخارجية فى بيان صحفى: إن السلطات السعودية قامت باستخراج شهادة وفاة للفقيد، وجارى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمستحقاته وكافة الحقوق الخاصة به عن طريق مكتب العمل بمدينة جازان.

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية على أن القنصلية العامة بجدة تقوم بالتواصل الدائم مع مصلحة الطب الشرعى بالمملكة العربية السعودية للعمل على سرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعى، وكذا الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان إلى أرض الوطن.


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