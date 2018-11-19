ننشر صور المدارس الدولية الحكومية ببورسعيد والقاهرة بعد افتتاحها

ينشر "اليوم السابع" صورا للمدارس الدولية الحكومية التى وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى على افتتاحها الأيام الماضية. وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تتابع سير وانتظام الدراسة فى تلك المدارس موضحا أن الدراسة مستقرة بها، ولم تتلقى الوزارة أي شكوى حتى الآن . وأوضح رئيس قطاع التعليم العام أن هناك تنسيق ومتابعة مع جمعية المدارس الدولية لمتابعة وإدارة المدارس وتدريب أعضاء هيئة التدريس بالمدارس بشكل مستمر.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام إلى أن هناك 5 مدارس فى مدن العبور والشروق وبورسعيد والمنصورة والغربية تستقبل الأطفال يوم الأحد القادم بالمناهج، مؤكدا أن مؤسسة أصحاب المدارس الدولية تقوم بدور كبير في تدريب المعلمين والمديرين والمناهج والمساهمة في تجهيز البنية.

وأوضح رضا حجاز رئيس قطاع التعليم العام أنه سوف يتم تركيب "أكتيف بورد" يوم السبت المقبل.