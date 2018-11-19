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ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم طريق أبوسمبل أسوان

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 07:47 ص
ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم طريق أبوسمبل أسوان تصادم أتوبيس - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
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ينشر "اليوم السابع" أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم أتوبيس بسيارة أجرة ميكروباص على طريق أبو سمبل الدولى، صباح اليوم الاثنين.

وتبين أن الضحايا هم "أشرف محمد، 40 سنة، وعبد الرحمن حسن حسين، 19 سنة، وعبد الرؤوف أحمد محمد 41 سنة، ومحمد عواد إبراهيم 46 سنة، سودانى الجنسية، ورمضان محمود سليمان 18 سنة".

بينما تبين أن المصابين هم: "محمد أبوبكر عمر أدم، 24 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بخدوش وسحجات متفرقة بالوجه، وإساب إبراهيم أدم، 24 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بخدوش وسحجات متفرقة بالرأس، ومحمود حسن محمد قنديل، 18 سنة، مصاب بخلع بمفصل الساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وعبد الرحمن جبريل، 46 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بكدمة شديدة بالعمود الفقرى والقدم اليسرى، وعبد الناصر أدم محمد، 50 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بجرح قطعى بفروة الرأس، وعوض أدم محمد، 52 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بجرح سطحى باليد اليسرى وإصابة بالركبة اليسرى، وأدم جبريل زكريا، 35 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بجرح بالوجه واليد اليمنى، وكمال أبوبكر أدم، 25 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بالرأس، وعثمان محمد عبد الرحيم، 26 سنة، سودانى الجنسية، مصاب باليد اليسرى، وموسى أحمد محمد، 28 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بجرح سطحى أعلى الحاجب الأيمن، وعزيزة إسماعيل عيسى، 39 سنة، سودانية الجنسية، مصابة بجرح قطعى بالساق الأيسر، ويوسف شريف، 30 سنة، سودانى الجنسية، مصاب بجرح قطعى بالذقن، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى لتلقى العلاج.


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