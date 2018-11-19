video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقيب البيطريين: وجهنا الدعوة لكافة الجهات المعنية لحضور العمومية الطارئة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:00 ص
نقيب البيطريين: وجهنا الدعوة لكافة الجهات المعنية لحضور العمومية الطارئة الدكتور خالد العامرى نقيب البيطريين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، لعقد جمعية عمومية غير عادية، يوم الجمعة 23 نوفمبر الجارى، بمقر دار الحكمة، لمناقشة مشاكل الطب البيطرى.

 

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، إنه تم توجيه الدعوة لكافة الجهات المعنية بالطب البيطرى، لحضور فعاليات الجمعية العمومية، داعيا أعضاء النقابة للمشاركة بكثافة لدعم النقابة، لحل مشاكلهم.

 

وأوضح أنه من المقرر أن تناقش العمومية مطالب نقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة، وبحث مشاكل الأطباء البيطرين لسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012.

 

وكانت نقابة البيطريين، أعلنت فى وقت سابق، عن وجود عجز كبير فى أعداد البيطريين العاملين بالمحافظات، والوحدات البيطرية، والذى يؤثر بشكل سلبى على الصحة العامة للمواطنين، والثروة الحيوانية، ويساهم فى انتشار عمل غير المختصين فى تداول الأدوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مباحث الغربية تنجح فى ضبط متهمين بسرقة شقة طبيبة بيطرية بالمحلة

لجنة مكبرة من الطب البيطرى لرش الحيوانات بغرب أسوان

نقابة البيطريين

البيطريين

عمومية البيطريين




لا تفوتك
وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

وزير الآثار: أكثر من 15 مليار جنيه القيمة التأمينية على مقتنيات توت عنخ آمون بأمريكا

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

"متحدث التعليم " : 55% من مدارس مصر جاهزة لتشغيل "التابلت"

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

قصة محاولات شباب الإخوان التبرؤ من قياداتهم والعودة لمصر.. مختار نوح يلعب دور الوسيط ويشترط عليهم إعادة إجراءات المحاكمة.. أستاذ علوم سياسية: محاولاته ستفشل.. وخبير بالحركات الإسلامية: انخدعوا فى قياداتهم

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

فيديو.. أداة جديدة لإيقاظ قائدى السيارة عند الانشغال عن الطريق

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

13 منتخبا ضمنت التأهل لأمم أفريقيا 2018 بعد الجولة الخامسة.. تعرف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة