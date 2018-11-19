نقيب البيطريين: وجهنا الدعوة لكافة الجهات المعنية لحضور العمومية الطارئة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، لعقد جمعية عمومية غير عادية، يوم الجمعة 23 نوفمبر الجارى، بمقر دار الحكمة، لمناقشة مشاكل الطب البيطرى.

قال الدكتور خالد العامرى، نقيب البيطريين، إنه تم توجيه الدعوة لكافة الجهات المعنية بالطب البيطرى، لحضور فعاليات الجمعية العمومية، داعيا أعضاء النقابة للمشاركة بكثافة لدعم النقابة، لحل مشاكلهم.

وأوضح أنه من المقرر أن تناقش العمومية مطالب نقل البيطريين العاملين بالصناديق الخاصة على الموازنة العامة، وبحث مشاكل الأطباء البيطرين لسد العجز من الأطباء البيطريين، وتوفيق أوضاع البيطريين المتعاقدين بعد 30 أبريل 2012.

وكانت نقابة البيطريين، أعلنت فى وقت سابق، عن وجود عجز كبير فى أعداد البيطريين العاملين بالمحافظات، والوحدات البيطرية، والذى يؤثر بشكل سلبى على الصحة العامة للمواطنين، والثروة الحيوانية، ويساهم فى انتشار عمل غير المختصين فى تداول الأدوية.