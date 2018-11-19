نقابة الصحفيين تعلن فتح باب الترشح لانتخابات رابطة النقاد الرياضيين

كتب محمد صبحى

أعلنت نقابة الصحفيين عن فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، على منصب الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وستة أعضاء، اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 نوفمبر 2018، وفقاً للإجراءات التالية:



1- تقدم طلبات الترشح في إدارة شؤون المجلس بالدور الرابع في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصراً، تنتهى يوم الأربعاء 28 نوفمبر 2018 الساعة الثانية عشرة ظهراً. على أن يتم إعلان كشوف المرشحين فى الواحدة من بعد ظهر اليوم نفسه.



2- يفتُح باب الطعون والتنازلات لمدة ثلاثة أيام (من الخميس 29 حتى الأحد 2 ديسمبر 2018)، وتٌعلن في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين وأعضاء الرابطة الذين لهم حق التصويت.



3- تٌجرى الانتخابات بالدور الرابع بمقر نقابة الصحفيين يوم الأربعاء (19 ديسمبر 2018) ، من الساعة الرابعة إلى الساعة السابعة مساءً. ويمكن المد حتى الثامنة مساءً حسب رؤية اللجنة الانتخابية المشرفة علي العملية الانتخابية ،وفيذ حالة الإعادة على أي من المناصب الثلاثة الرئيسية (الرئيس، نائب الرئيس، أمين الصندوق) تتم الإنتخابات في اليوم نفسه أما في حالة تساوي مرشحين أو أكثر في عدد الأصوات، يتم عمل قرعة لتحديد الترتيب أو الفائز بالعضوية.

4- سيتم اختيار لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم ثلاثة من قدامى النقاد الرياضيين من غير المرشحين، إضافة إلى عضو مجلس النقابة المكلف بالإشراف على الشعب والروابط بالنقابة.