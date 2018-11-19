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نتنياهو يؤكد استمرار حكومته..وزعيم حزب كولانو: الانتخابات فى مارس

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 04:56 م
نتنياهو يؤكد استمرار حكومته..وزعيم حزب كولانو: الانتخابات فى مارس نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو  على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة ،  رغم أنف الأحزاب التى تطالب بإجراء انتخابات مبكرة ، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأثنين بكتلة حزب الليكود الذى يتزعمه فى الكنيست.

 

وأضاف "نتنياهو" :"لقد مررنا بأزمة عندما استقال وزير الدفاع الإسرائيلى السابق افيجدور ليبرمان ، حيث كانت هناك أصوات تنادى بانتخابات مبكرة ، لكن الائتلاف الحكومى تماسك مرة أخرى" ، مؤكدا  أن الحكومة ما زال امامها عام كامل تستطيع خلاله العمل،  وهو الموعد الرسمى لاجراء الانتخابات ، حيث ستجرى فى شهر نوفمبر من العام المقبل .

وفى المقابل تمسك وزير المالية موشية كحلون زعيم حزب" كولانو" بإجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً  أن الحكومة التى يتزعمها "نتنياهو" لن تستمر ، مشيراً على أن هناك أحزاب أكدت له استعدادها لإجراء انتخابات فى شهر مارس المقبل .

 

 

 

 

 


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