نتنياهو يؤكد استمرار حكومته..وزعيم حزب كولانو: الانتخابات فى مارس

كتب- هاشم الفخرانى

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على استمرار ائتلافه الحكومى فى السلطة ، رغم أنف الأحزاب التى تطالب بإجراء انتخابات مبكرة ، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأثنين بكتلة حزب الليكود الذى يتزعمه فى الكنيست.

وأضاف "نتنياهو" :"لقد مررنا بأزمة عندما استقال وزير الدفاع الإسرائيلى السابق افيجدور ليبرمان ، حيث كانت هناك أصوات تنادى بانتخابات مبكرة ، لكن الائتلاف الحكومى تماسك مرة أخرى" ، مؤكدا أن الحكومة ما زال امامها عام كامل تستطيع خلاله العمل، وهو الموعد الرسمى لاجراء الانتخابات ، حيث ستجرى فى شهر نوفمبر من العام المقبل .

وفى المقابل تمسك وزير المالية موشية كحلون زعيم حزب" كولانو" بإجراء انتخابات مبكرة، مؤكداً أن الحكومة التى يتزعمها "نتنياهو" لن تستمر ، مشيراً على أن هناك أحزاب أكدت له استعدادها لإجراء انتخابات فى شهر مارس المقبل .