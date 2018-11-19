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نتنياهو: طائرات التجسس لا تتوقف عن التحليق فى سماء سوريا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:53 ص
نتنياهو: طائرات التجسس لا تتوقف عن التحليق فى سماء سوريا نتنياهو
كتب- هاشم الفخرانى
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن طائرات التجسس الإسرائيلية لا تتوقف عن التحليق فى سماء سوريا بهدف جمع المعلومات اللازمة.
 
 
وأضاف "نتنياهو" فى أول اجتماع باللجنة عقب توليه منصب وزير الدفاع إن الطائرات الإسرائيلية لا تتوقف عن جمع المعلومات منذ سقوط المقاتلة الإسرائيلية بالجولان.
 
 
وأوضح "نتنياهو" أن العلاقات مع روسيا طيبة للغاية ، مضيفا أنه محادثاته المستمرة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كانت مثمرة ،حيث اقترح عليه زيادة التنسيق بين الجيش الاسرائيلى والروسى فى سوريا .
 
 
 

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