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نبيه برى: الحلول ليست مفقودة فى شأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 10:38 ص
نبيه برى: الحلول ليست مفقودة فى شأن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى
بيروت (أ ش أ)
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قال رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى إن الحلول ليست مفقودة فى شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، وأنه فى الإمكان الوصول إلى حل فى القريب العاجل للأزمة الراهنة التى تعرقل التشكيل شرط "أن تكون النيات صادقة لبلوغ هذا الحل".

وأشار برى – فى تصريح لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم – إلى أنه لم يلمس جديدا على خط تذليل عقدة تمثيل اللقاء التشاورى (نواب سُنّة فريق 8 آذار السياسي) مؤكدا أنه حتى الآن لم يطرأ أى جديد فى مسار حل هذه العقدة.

وكان الأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصر الله، قد أعلن أن الحزب لن يسمح بتشكيل الحكومة إلا بعد أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنّية من فريق 8 آذار، خصما من الحصة الوزارية لتيار المستقبل (الممثل السياسى الأكبر للطائفة السُنّية فى لبنان) الذى يتزعمه سعد الحريرى، وهو الأمر الذى اعتبره عدد كبير من القوى السياسية بمثابة استقواء بقوة السلاح من جانب الحزب على الدستور ومقدرات الدولة اللبنانية.

وأعلن سعد الحريرى، ردا على نصر الله، رفضه المطلق لهذا الشرط الذى وضعه حزب الله، وأنه لن يسمح بتحقيقه حتى وإن اقتضى الأمر اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة، واصفا مجموعة النواب السُنّة الستة الذين يصر الحزب على توزير أحدهم، بأنهم "حصان طروادة" وأنه جرى حشدهم فى كتلة نيابية اصطُنعت مؤخرا بإيعاز من حزب الله بقصد عرقلة تشكيل الحكومة.

 

 

 


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