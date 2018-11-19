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مونيكا لوينسكى: لم أجد كلينتون للوهلة الأولى جذابا بل رجلا طاعنا فى السن

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:40 م
مونيكا لوينسكى: لم أجد كلينتون للوهلة الأولى جذابا بل رجلا طاعنا فى السن مونيكا لوينسكى وبيل كلينتون
كتبت رباب فتحى
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كشفت مونيكا لوينسكى، المتدربة الأشهر فى البيت الأبيض قبل 20 عاما لعلاقتها بالرئيس الأمريكى الأسبق، بيل كلينتون فى أولى حلقات سلسلة وثائقية تحمل عنوان "العلاقة مع كلينتون" عرضت مساء الأحد، عن تفاصيل العلاقة للمرة الأولى، وسردت كيف بدأت علاقاتهما السرية. 
 
وشرحت كيف قام صديق للعائلة بإدراج لوينسكى فى برنامج تدريب داخلى فى البيت الأبيض بعد انتهائها من الدراسة الجامعية في بورتلاند.
 
وقالت "كانت تجربة عاطفية يشوبها بالكثير من الإيجابية فى تلك المرحلة، كنت صغيرة وكان هناك شئ مختلف فى هذا المكان..المكان المحمل بعبق التاريخ والشعور بالقوة..أحببت العمل فى البيت الأبيض".   
 
ورغم أنها تذكرت كيف كانت المتدربات الأخريات منبهرات بالرئيس وجاذبيته ومدى "وسامته"، إلا أنها لم تره كذلك فى البداية حيث قالت: "كنت أفكر بينى وبين نفسى قائلة هذا رجل طاعن فى السن شعره رمادى، كيف يجدنه جذابا!. ولم أفهم الأمر كليا حتى المرة الأولى التى شعرت فيها بحضوره". 
 
وأضافت :"وهنا حدث الأمر وبدأت أعجب به، وكنت مندهشة حيال قدرته على جذب الانتباه فى أى مكان يتواجد فيه".
 
 

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مونيكا لوينسكى

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بيل كلينتون

العلاقة مع كلينتون




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