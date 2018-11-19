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موسكو: من السابق لأوانه الحديث عن زيارة رئيس الوزراء اليابانى إلى روسيا

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 12:44 م
موسكو: من السابق لأوانه الحديث عن زيارة رئيس الوزراء اليابانى إلى روسيا رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي
أ ش أ
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أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إلى روسيا.

وردا على سؤال حول احتمال قيام رئيس وزراء اليابان بزيارة لروسيا في 2019، قال أوشاكوف - للصحفيين اليوم الاثنين - "من السابق لأوانه الحديث عن مثل هذه الزيارة.. وأعلم شيئا عن خطط شينزو أبي لزيارة روسيا العام المقبل"

وكان رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال ألكسندر شوخين قد أعلن، في وقت سابق، عن زيارة محتملة لرئيس الوزراء الياباني إلى موسكو.

 


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