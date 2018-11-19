موسكو تعتزم مواصلة التعاون النفطى مع "أوبك" العام المقبل

(أ ش أ)

أعلن وزير الطاقة الروسى، ألكسندر نوفاك أن التعاون مع منظمة "أوبك" قد يستمر فى العام المقبل، وذلك بهدف تحقيق استقرار سوق النفط.

وقال نوفاك فى تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إنه سيتم بحث هذا الأمر خلال اجتماع سيعقد يوم 6 من الشهر المقبل.

ولم يكشف الوزير الروسى أية تفاصيل عن شروط تمديد التعاون، قائلا: "لا توجد شروط، هناك تفاهم بأنه يجب اتخاذ قرار متزن، والآن لا توجد مؤشرات لاتخاذ هذا القرار نحن نحتاج لمراقبة كيف ستتطور الأوضاع فى سوق النفط خلال الشهر الجارى"، مشيرا إلى أهمية مواصلة التعاون مع الدول المشاركة فى اتفاق (أوبك) إلى ما بعد انتهاء فترة سريان هذا الاتفاق.

ومن المقرر أن ينتهى فى العام الجارى فترة سريان اتفاق أبرمته مجموعة دول منتجة للنفط من داخل "أوبك" وخارجها، بقيادة موسكو والرياض فى 2016، والذى بات يعرف بـ "أوبك".