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موجيرينى: يتعين فصل تصرفات إيران المقلقة عن الاتفاق النووى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:43 م
موجيرينى: يتعين فصل تصرفات إيران المقلقة عن الاتفاق النووى موجيرينى
بروكسل (أ ش أ)
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طالبت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، اليوم الاثنين، بفصل ما تقوم به إيران من تصرفات "مقلقة"، سواء داخل دول الاتحاد أو فى منطقة الشرق الأوسط، عن الاتفاق الموقع معها بشأن أنشطتها النووية.

وقالت موجيرينى- فى تصريح نقلته وكالة أنباء (اَكي) الإيطالية- "إنه يجب التعامل مع كل التحديات والتعقيدات التى تفرضها تصرفات إيران، ونحن نثير هذه المواضيع بشكل منفتح مع كافة الشركاء".. مشددة على ضرورة دعم الاتفاق النووى المبرم بين مجموعة (5+1) وطهران عام 2015".. وتجنبت التحدث عن إمكانية فرض عقوبات إضافية على طهران.

وأوضحت، أنه فيما يخص آلية المقايضة الخاصة التى يعد لها الاتحاد للالتفاف على آثار العقوبات الأمريكية التى أُعيد فرضها على طهران، أن العمل يتقدم بشكل إيجابى وينخرط فيه وزراء المالية الأوروبيون، إلا أنها لم تحدد موعد للإعلان عنها.

وتتعثر الجهود الأوروبية لإقرار هذه الآلية بسبب رفض العديد من الدول الأعضاء استضافة مقرها بعد أن كانت موجيرينى قد فاجأت الجميع بالإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر الماضى، وذلك فى رد "أرادته قوياً" على انسحاب واشنطن من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على طهران.

 


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