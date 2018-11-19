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مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو من مخدر الحشيش بالمطرية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:19 م
مكافحة المخدرات تضبط عاطل قبل ترويجه كيلو من مخدر الحشيش بالمطرية المتهم عقب القبض عليه
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، من ضبط "محمد ع م" 28 سنة، عاطل، والسابق إتهامة فى قضيتين أخرهما "سرقة بالإكراه"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح أبيض"، والمقضى فيها بالحبس شهر، أثناء تواجده بدائرة قسم المطرية.
 
ومن خلال الفحص تم ضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.100 كيلو، مبلغ مالي 120 جنيه، هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 

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