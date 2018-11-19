مقتل 52 طفلا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية 2018 فى الضفة وغزة

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قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت منذ بداية العام الجارى 52 طفلا فى الضفة الغربية وقطاع غزة، 46 منهم فى القطاع.

وأوضحت الحركة العالمية، فى بيان لها، اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمى للطفل الذى يصادف العشرين من شهر نوفمبر من كل عام، أن من بين الأطفال الذين قتلتهم قوات الاحتلال 18 كانت إصاباتهم فى رؤوسهم و9 فى صدورهم، و7 فى منطقة البطن، و5 فى الرقبة، فيما كانت بقية الإصابات فى مناطق مختلفة من الجسد (شظايا)، ما يشير إلى أن جنود الاحتلال يتعمدون إطلاق الرصاص على المناطق العليا من الجسد بقصد القتل.

وأكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى مستمرة فى استخدام القوة المفرطة والرصاص الحى ضد الأطفال الفلسطينيين، من خلال استهدافها لهم بشكل متعمد، بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب فى أوساط جنود الاحتلال الإسرائيلى وعلمهم المسبق أنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة.

وبينت الحركة العالمية أنه وفقا للوائح جيش الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، يجب ألا تستخدم الذخيرة الحية إلا فى ظروف تشكل تهديدا قاتلا بشكل مباشر للجندي، موضحة أنه حتى الآن لا يوجد أدلة تشير إلى أن الأطفال الذين استشهدوا بالرصاص الحى منذ بداية العام الجارى كانوا يشكلون مثل هذا التهديد وقت إطلاق النار عليهم.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت فى 20 نوفمبر عام 1959 إعلان حقوق الطفل، وفى اليوم ذاته من عام 1989 تبنت الجمعية العامة اتفاقية حقوق الطفل، ومنذ عام 1990، يصادف اليوم العالمى للطفولة ذكرى التاريخ الذى تبنت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان والاتفاقية الخاصين بحقوق الطفل.

ومنذ عام 2000 قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلى وحراس الأمن والمستوطنون أكثر من 2070 طفلا فلسطينيا، وفقا لتوثيقات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.

كما أن إسرائيل ما زالت هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تحاكم بشكل منهجى ما بين 500 و700 طفل فلسطينى أمام المحاكم العسكرية كل عام، بشكل يفتقر إلى الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة.