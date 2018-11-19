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مفوضية البحث العلمى بالاتحاد الإفريقى: 70 مليون إفريقى يعانون من الفيروسات الكبدية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:41 ص
مفوضية البحث العلمى بالاتحاد الإفريقى: 70 مليون إفريقى يعانون من الفيروسات الكبدية مؤتمر بناء قدرات القارة الأفريقية فى مواجهة الفيروسات
كتبت أمل علام
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قال الدكتور أحمد حمدي المدير التنفيذي لمفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الأفريقي، إن هناك أكثر من 70 مليون أفريقي يعانون من إلتهاب الكبد الوبائي، مضيفًا أن بعض الدول الأفريقية ليس لديها حلول والتشخيص الدقيق للمرضى وتقديم العلاج المناسب لهم.

وأكد الدكتور أحمد حمدي خلال المؤتمر الثالث للمؤسسة الأفريقية لعلاج مرضي الفيروسات الكبدية ALPA ، الذي يعقد تحت عنوان بناء قدرات أبناء القارة الإفريقية فى مواجهة الفيروسات الكبدية اليوم، والذى يعقد بمشاركة 20 خبير من 20 دولة، فى إطار الأعمال التحضيرية المبدئية لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقي 2019، وشكل من أشكال الآليات التنفيذية لأجندة أفريقيا 2063 وربطها برؤية مصر 2030، إن مصر لديها القدرة، ونجحت في بناء حالة ناجحة في أفريقيا، حيث أصبحت قادرة علي القضاء على إلتهاب الكبد الوبائى سى، فمبروك لمصر.

وأشار حمدي إلى أن من أهم المشاكل التي تواجه القارة الإفريقية أن أكثر من 55% من الممارسين لمهنة الطب يتم استقطابهم خارج القارة من أجل الحصول علي مستوي حياة أفضل ودخل أفضل، ولهذا فلابد من وجود إستراتيجية للحفاظ علي الأطباء داخل القارة، حيث تشير الدراسات إلى أن أكثر من 55% من أطباء القارة الأفريقية يبحثون عن فرص خارج القارة، وهذا مؤشر خطير، والأجيال المقبلة لن تجد أستاذ أكاديمي يكون بمثابة أستاذ وقدوة لهم.

ورحب حمدي بالمشاركين فى المؤتمر نيابة عن رئيس الاتحاد الأفريقي، معربا عن سعادته بكونه مصري ويمثل نحو 55 دولة عضو في الاتحاد الافريقي، مشيرا إلي أن هناك العديد من الدول حققت الكثير من التقدم في مجال الصحة خلال الفترة الأخيرة، مضيفًا أن 40% من الأبحاث تمت في مصر.

جدير بالذكر أن المؤتمر افتتحه الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ALPA ورئيس مؤسسة الكبد المصري، والدكتور أحمد حمدي المدير التنفيذي لمفوضية البحث العلمي والتقني بالاتحاد الأفريقي، والسفير أحمد شاهين ممثل وزارة الخارجية، ومني منير ممثلة لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، والدكتور جمال عصمت ممثل وزارة الصحة والسكان.

 

 


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الفيروسات الكبدية

فيروس سى

علاج فيروس سى

مؤتمر البا

المؤسسة الافريقية لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية




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