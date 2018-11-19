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مصر تفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمى للفرانشايز للمرة الثانية

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 06:16 م
مصر تفوز بمنصب سكرتارية المجلس العالمى للفرانشايز للمرة الثانية المهندس طارق توفيق
كتب عبد الحليم سالم
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أعلن المهندس طارق توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للفرنشايز، اليوم الاثنين، فوز مصر بمنصب سكرتارية المجلس العالمى للفرنشايز بالانتخاب فى التجديد النصفى للمرة الثانية وذلك لعامين آخرين بداية من أبريل 2019 وحتى أبريل 2021.

وأوضح طارق توفيق، أن المنصب يتيح لمصر عالميًا التركيز على نقاط القوة وشرح مميزات الاستثمار فى مصر والتعريف بكل القوانين التى تلزم أى مستثمر جديد وهو ما تم استثماره خلال اجتماعات المجلس العالمى للفرانشايز التى استضافتها مصر خلال الفترة من 17-19 نوفمبر الجارى المقامة بالتوازى مع افتتاح المعرض السادس عشر للفرانشايز .

وأشار طارق توفيق إلى أن مثل هذه الخطوات تؤهل لوضع السوق المصرية أمام أعين المستثمرين الدوليين لجذب استثمارات جديدة وفتح مجالات أخرى للاستثمار والتجارة.

كما فاز الدكتور حاتم زكى برئاسة الأمانة العامة للمجلس العالمى للفرانشايز بالتزكية تقديرا لجهوده وكفاءته فى إدارة شؤون المجلس العالمى للفرانشايز على مدار العاميين الماضيين.

وقال الدكتور حاتم زكى تعمل الجمعية على توعية وتدريب الشركات المانحة للامتياز المحلية ورفع مستواها للتمكن من المنافسة على الصعيد المحلى والإقليمى.

 كما أعلن عن الاتفاق مع الجمعية الأمريكية للفرانشايز IFA لتقديم شهادة " مدير فرانشايز محترف" لأول مرة بمصر والشرق الأوسط , كذلك تقوم الجمعية المصرية للفرانشايز للأعداد لأول مؤتمر قانونى عالمى للفرانشايز بالقاهرة يوميى 12و13 يناير 2019 بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم الدولى وبمشاركة كبار القانونيين بمصر والعالم، إضافة إلى ذلك أعلن الدكتور حاتم زكى انضمام روسيا البيضاء إلى اتحاد المجلس العالمى للفرانشايز كعضو جديد إضافة إلى أنه تم الاتفاق على أن تستضيف أبوظبى اجتماعات المجلس العالمى للفرانشايز 2019.

 


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المجلس العالمى للفرانشايز

طارق توفيق

الاتحاد العالمى للفرانشايز




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