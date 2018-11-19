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مصر تعرض نماذج لعمل المرأة بحماية البيئة بمؤتمر التنوع البيولوجى

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 11:58 ص
مصر تعرض نماذج لعمل المرأة بحماية البيئة بمؤتمر التنوع البيولوجى جانب من الحلقة النقاشية
كتبت آية دعبس
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نظمت وزارة البيئة، اليوم، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى حلقة نقاشية لعرض دور المرأة فى العمل البيئى وأهميته فى نشر الوعى بأهمية البيئة والتنوع البيولوجى وذلك بحضور ممثلى الوفود المشاركة بالمؤتمر .

 

وتضمنت الحلقة عرض قدمته الدكتورة يسرية حامد مدير مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى المرحلة الثالثة بوزارة البيئة كنموذج للمرأة المصرية التى عملت بمجال حماية البيئة والتنوع البيولوجى وخاصة بالمحميات كأول أمرأة تقتحم هذا المجال بما فيه من تحديات وتعمل باحث بيئى حتى أصبحت أول مدير لمحمية سيوة.

 

وأكدت الدكتورة يسرية حامد عن سعادتها وتقديرها بالعمل بالمجال البيئى وتقديرها للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كامرأة تؤكد على أن المرأة قادرة على عمل الكثير من أجل حماية البيئة كما تقدمت بالشكر للسيدات المصريات العاملين بالمحميات الطبيعية ومؤكدة أنهم قصص نجاح ملهمة للفتيات وخاصة فتيات المجتمعات المحلية بالمحميات.

 

كما تناولت الحلقة دورها فى العمل بالمحميات والتعاون مع المجتمعات المحلية ومساعدتهم على دعم المحميات للمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

 

كما قامت الدكتورة شيماء طه بعرض نموذج آخر للمرأة المصرية التى تعمل مدير لمحمية الغابة المتحجرة تشكر مديرها لمساعدتها فى اقتحام هذا المجال وأنها واجهت الصعوبات من أجل النجاح.

 

لاقت الحلقة النقاشية إعجاب جميع الحضور والتأييد لدور المرأة وأنها تستطيع فعل الكثير من أجل البيئة والمجتمعات المحلية وحماية التنوع البيولوجى.


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