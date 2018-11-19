مصرع موظف وإصابة 5 فى حادث إنقلاب سيارة بدار السلام بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى موظف مصرعه بينما أصيب 5 أخرين بإصابات متفرقة ، إثر إنقلاب سيارة ملاكى كان يستقلونها بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى العام

وتبين من الفحص ، أنه أثناء سير السيارة رقم 7526 ب ل س قيادة محمد عبدالرحيم 55 سنة ، أنقلبت السيارة على الطريق مما نتج إشتعال النيران بها نتيجة السرعة الزائدة ، ونتج عن الحادث وفاة موظف وإصابة 5 من مستقلى السيارة وتم نقل الجثة لمستشفى دارالسلام المركزى وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام ومستشفى سوهاج الجامعى وجميعهم يقيمون بدائرة مركز دشنا بمحافظة قنا ، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة .