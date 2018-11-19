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مصرع موظف وإصابة 5 فى حادث إنقلاب سيارة بدار السلام بسوهاج

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 05:40 م
مصرع موظف وإصابة 5 فى حادث إنقلاب سيارة بدار السلام بسوهاج جثة - صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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لقى موظف مصرعه بينما أصيب 5 أخرين بإصابات متفرقة ، إثر إنقلاب سيارة ملاكى كان يستقلونها  بدائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج ، تم نقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى العام

وتبين من الفحص ، أنه أثناء سير السيارة رقم  7526 ب ل س قيادة محمد عبدالرحيم 55 سنة ، أنقلبت السيارة على الطريق مما نتج  إشتعال النيران بها نتيجة السرعة الزائدة ، ونتج عن الحادث وفاة موظف وإصابة 5 من مستقلى السيارة وتم نقل الجثة لمستشفى دارالسلام المركزى وتحويل المصابين لمستشفى سوهاج العام  ومستشفى سوهاج الجامعى وجميعهم يقيمون بدائرة مركز دشنا بمحافظة قنا ، تحرر محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة .

 

 


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