مصرع موظف بالمعاش فى حادث تصادم بصحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقى موظف بالمعاش مصرعة أثر اصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبوره الطريق الصحراوى بالبحيرة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة غرب النوبارية بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى الكيلو 90 اتجاه الإسكندرية دائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور "د.ا.ع" 75 سنة بالمعاش، ومقيم مركز أبو المطامير، للطريق المشار إليه اصطدمت به سيارة ملاكى مما أدى لإصابته ووفاته .

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره وجود تهشم كامل بالجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

وأصيب فلاح بجرح بالرأس واشتباة ما بعد الارتجاج ولا يمكن استجوابه إثر تعدى شخص آخر عليه بالضرب لخلافات الجيرة بقرية طلمبات برسيق التابعة لمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

وتلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص من المستشفى العام يفيد بوصول "أحمد .ع.ع" 27 سنة فلاح ومقيم قرية طلمبات برسيق بدائرة المركز مصاب جرح بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج ولا يمكن استجوابه، وتم تحويله لمستشفى كفرالدوار العام وحجزه بها لاستكمال العلاج.

وبسؤال شقيقه "صبرى 37 سنة" فلاح، ومقيم بذات الناحية اتهم "مختار .ف.ر 53 سنة" فلاح ومقيم بذات الناحية بالتعدى على شقيقه المذكور بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الجيرة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نسب إليه وتحرر المحضر اللازم.