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مصرع طالبة دهسا تحت عجلات قطار المنزلة المنصورة بسبب الزحام والتدافع

الإثنين، 19 نوفمبر 2018 01:27 م
مصرع طالبة دهسا تحت عجلات قطار المنزلة المنصورة بسبب الزحام والتدافع إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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لقيت طالبة مصرعها دهسا أسفل قطار المنزلة المنصورة بعد أن سقطت أسفله، حيث تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور قسم أول المنصورة، بسقوط طالبة أسفل القطار القادم من المنزلة إلي مدينة المنصورة بناحية مزلقان سندوب.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الطالبة تدعي خلود. ا، ونتيجة الزحام والتدافع بمحطة سندوب سقطت أسفل عجلات القطار، ولقيت مصرعها على الفور، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفي الدولي بالمنصورة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 
 
 
 
 
 

 


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