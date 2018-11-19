مصرع شخص أثناء الحفر للتنقيب عن الآثار بالغربية

لقى شخص مصرعه إثر إصابته باختناق بعد انهيار حفره فوقه أثناء تنقيبه عن الآثار داخل منزله بقرية كفر الحمام مركز بسيون بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز بسيون، بورود إخطارا لشرطة النجدة بمصرع شخص داخل حفرة بمنزله بقرية كفر الحمام.

وانتقل النقيب محمد خطاب معاون مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية، وتبين مصرع "ن.ح.ز" 57 سنة داخل حفرة بمنزله، وبالفحص تبين قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل منزله بمساعده آخرين، وعثر داخل المنزل على حفرة بعمق 7 أمتار.

وتم التحفظ على مسرح الجريمة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى بسيون تحت تصرف النيابة العامة.