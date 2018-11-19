مستشفيات الشرطة تستقبل المواطنين بالعيادات الخارجية وصرف الأدوية بالمجان

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

قام قطاع الخدمات الطبية، بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وقد تم استقبال الحالات بالعيادات الخارجية، بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساء، وحتى الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية فى جميع التخصصات المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والإهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة،لاسيما فى مجال الرعاية الطبية